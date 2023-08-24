Поліція Рівненщини розслідує обставини загадкової смерті двох малолітніх дітей. Про страшну знахідку у місцевому кар’єрі її сповістила жителька одного із сіл Вараського району.

Дивіться також У руках 11-річного хлопчика вибухнула батарейка: дитина отримала серйозні травми

Втопилися в кар'єрі

Повідомлення від жительки села надійшло біля 12:00. Правоохоронці негайно вирушили на місце події. Згодом вони встановили, що двоє хлопчиків – рідних братів 5 і 7 років – втопилися у кар’єрі. За цим фактом розпочато досудове розслідування.

Що говорять свідки

У місцевому ЗМІ припускають, що трагедія із братами могла бути вбивством. Ба більше, розглядають можливу причетність до нього матері дітей. Це саме видання виклало у мережу відео, на якому відбувається транспортування тіл загиблих дітей. Під цією публікацією почали з'являтися коментарі тамтешніх жителів.

Вони стверджують, що дітей вбити могла їхня 42-річна матір. До народження синів жінка, за їхніми словами, працювала викладачкою англійської та мала проблеми з психічним здоров'ям. Вона навіть лікувалася у відповідному закладі і нещодавно звідти повернулася.

Коментатори пишуть, що, мовляв, був свідок, який бачив, як жінка привела синів до кар'єру. Вона спочатку закинула туди одного хлопчика, а другий почав тікати. Втім, матір його спіймала і закинула у кар'єр вслід за братиком.

Крім того, одне із джерел стверджує, що в жінки поцікавилися, навіщо та вбила синів. Вона відповіла, аби діти не мучилися на цій землі.

Місцеві звинувачують матір у загибелі дітей / Фото Радіо Трек

Жахливі випадки з дітьми: що відомо