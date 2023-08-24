Поліція Рівненщини розслідує обставини загадкової смерті двох малолітніх дітей. Про страшну знахідку у місцевому кар’єрі її сповістила жителька одного із сіл Вараського району.
Дивіться також У руках 11-річного хлопчика вибухнула батарейка: дитина отримала серйозні травми
Втопилися в кар'єрі
Повідомлення від жительки села надійшло біля 12:00. Правоохоронці негайно вирушили на місце події. Згодом вони встановили, що двоє хлопчиків – рідних братів 5 і 7 років – втопилися у кар’єрі. За цим фактом розпочато досудове розслідування.
Що говорять свідки
У місцевому ЗМІ припускають, що трагедія із братами могла бути вбивством. Ба більше, розглядають можливу причетність до нього матері дітей. Це саме видання виклало у мережу відео, на якому відбувається транспортування тіл загиблих дітей. Під цією публікацією почали з'являтися коментарі тамтешніх жителів.
Вони стверджують, що дітей вбити могла їхня 42-річна матір. До народження синів жінка, за їхніми словами, працювала викладачкою англійської та мала проблеми з психічним здоров'ям. Вона навіть лікувалася у відповідному закладі і нещодавно звідти повернулася.
Коментатори пишуть, що, мовляв, був свідок, який бачив, як жінка привела синів до кар'єру. Вона спочатку закинула туди одного хлопчика, а другий почав тікати. Втім, матір його спіймала і закинула у кар'єр вслід за братиком.
Крім того, одне із джерел стверджує, що в жінки поцікавилися, навіщо та вбила синів. Вона відповіла, аби діти не мучилися на цій землі.
Місцеві звинувачують матір у загибелі дітей / Фото Радіо Трек
Жахливі випадки з дітьми: що відомо
- 16 серпня у Києві дві 12-річні дівчинки випали з 15 поверху. У поліції припускають, що це могло бути самогубство.
- На Харківщини в руках 11-річної дівчинки вибухнув планшет. Як з'ясувалося, дитина користувалася ним, коли той був на зарядці.
- На Одещині чоловік систематично катував сина своєї співмешканки. Він "виховував" 5-річного хлопчика шкіряним ременем з металевою пряжкою та ногами. А одного разу підняв дитину і кинув її на підлогу, внаслідок чого вона дістала струс головного мозку.