Полиция Ровненской области расследует обстоятельства загадочной смерти двух малолетних детей. О страшной находке в местном карьере ее известила жительница одного из сел Варашского района.

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Утонули в карьере

Сообщение от жительницы села поступило около 12:00. Правоохранители немедленно отправились на место происшествия. Впоследствии они установили, что двое мальчиков – родных братьев 5 и 7 лет – утонули в карьере. По этому факту начато досудебное расследование.

Что говорят свидетели

В местных СМИ предполагают, что трагедия с братьями могла быть убийством. Более того, рассматривают возможную причастность к нему матери детей. Это издание выложило в сеть видео, на котором происходит транспортировка тел погибших детей. Под этой публикацией стали появляться комментарии жителей.

Они утверждают, что детей убить могла их 42-летняя мать. До рождения сыновей женщина, по их словам, работала преподавательницей английского языка и имела проблемы с психическим здоровьем. Она даже лечилась в соответствующем заведении и недавно оттуда вернулась.

Комментаторы пишут, что, мол, был свидетель, который видел, как женщина привела сыновей в карьер. Она сначала забросила туда одного мальчика, а второй принялся убегать. Впрочем, мать его поймала и забросила в карьер вслед за братиком.

Кроме того, один из источников утверждает, что у женщины поинтересовались, зачем она убила сыновей. Она ответила, чтобы дети не мучились на этой земле.

Местные винят мать в гибели детей / Фото Радио Трек

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