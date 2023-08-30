Кроме женщины и ребенка, в заложниках 29-летнего местного жителя была теща. Он выпустил тещу, однако держит женщину с ребенком в заложниках, угрожая нанести телесные повреждения.

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Мужчина держал заложников в квартире

Мужчина держал в заложниках женщину с ребенком на четвертом этаже. Полицейские вели с мужчиной переговоры и в конце концов сообщили, что задержали его.

Правоохранители задержали злоумышленника и освободили женщину с ребенком. Информация позже,

– говорится в сообщении.

Правоохранители около 12 часов получили сообщение о том, что в одной из квартир Черноморска женщина просит о помощи.

На место происшествия немедленно выехали следственно-оперативная группа и руководство ГУНП в Одесской области.

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Местные паблики пишут, что освобожденная теща была полностью в крови, однако эта информация нуждается в подтверждении. Также на место происшествия приехал мэр Черноморска.

Мэр Черноморска прибыл на место происшествия: смотрите видео