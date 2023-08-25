В обласній поліції та прокуратурі розповіли деталі трагедії, яка трапилася в селі Сопачів. Одного сина вона втопила власноруч, а іншого скинула на глибину із помосту
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"Стояла і споглядала неминучість утоплення": жахливі деталі трагедії
Злочин жінка вчинила близько 11:00 у середу, 23 серпня. Тоді 42-річна мешканка Вараського району пішла купатись на місцевий кар'єр у селі Сопачів із двома синами.
Встановлено, що старшого сина вона із застосуванням фізичного примусу занурила у воду і утримувала його в такому положенні до моменту припинення ним супротиву. Вийшовши на берег, взяла за руку меншого сина та повела його до дерев’яного помосту, під яким була значна глибина, й штовхнула у воду, знаючи, що той не вміє плавати. При цьому, стояла на тому ж помості і споглядала неминучість утоплення,
– йдеться у повідомленні прокуратури.
У пресслужбі поліції Рівненщини повідомили, що невдовзі до водойми прибіг 37-річний батько: одного із синів він зумів дістати самотужки. Реанімаційні заходи не дали результату – хлопчик помер. Іншу дитину дістали водолази.
Із жінкою спілкувалися слідчі із залученням профільних спеціалістів. У скоєному вона зізналася.
Що відомо про сім'ю
Староста села Сергій Бойко, який допомагав реанімувати дитину, жінка виглядала неадекватною, пише Суспільне.
"Вона сиділа, тупо посміхалася. Видно, що геть поїхав дах. Ми її просили: скажи, де другий син? Вона не казала спочатку. Потім нам сказала, що вона кинула його далі", – розповів чоловік.
До грудня 2022 року підозрювана працювала вчителькою англійської мови. Директор школи розповів, що вона звільнилась за власним бажанням, пояснивши, що вона "не може працювати і що у неї немає сили з усім цим справлятися".
Її сини, Михайло та Даниїл, цієї осені мали йти до першого класу.