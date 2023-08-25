В обласній поліції та прокуратурі розповіли деталі трагедії, яка трапилася в селі Сопачів. Одного сина вона втопила власноруч, а іншого скинула на глибину із помосту

Дивіться також У Сеулі загадково померла 15-річна модель з України: мати дівчини вже рік з'ясовує правду

"Стояла і споглядала неминучість утоплення": жахливі деталі трагедії

Злочин жінка вчинила близько 11:00 у середу, 23 серпня. Тоді 42-річна мешканка Вараського району пішла купатись на місцевий кар'єр у селі Сопачів із двома синами.

Встановлено, що старшого сина вона із застосуванням фізичного примусу занурила у воду і утримувала його в такому положенні до моменту припинення ним супротиву. Вийшовши на берег, взяла за руку меншого сина та повела його до дерев’яного помосту, під яким була значна глибина, й штовхнула у воду, знаючи, що той не вміє плавати. При цьому, стояла на тому ж помості і споглядала неминучість утоплення,

– йдеться у повідомленні прокуратури.

У пресслужбі поліції Рівненщини повідомили, що невдовзі до водойми прибіг 37-річний батько: одного із синів він зумів дістати самотужки. Реанімаційні заходи не дали результату – хлопчик помер. Іншу дитину дістали водолази.

Із жінкою спілкувалися слідчі із залученням профільних спеціалістів. У скоєному вона зізналася.

Зверніть увагу! 24 серпня жінці вручили підозру за статтею 115 Кримінального Кодексу України (умисне вбивство двох дітей). Їй загрожує мінімум 15 років ув'язнення, а максимально – довічне позбавлення волі. Наразі вона перебуває у СІЗО.

Що відомо про сім'ю

Староста села Сергій Бойко, який допомагав реанімувати дитину, жінка виглядала неадекватною, пише Суспільне.

"Вона сиділа, тупо посміхалася. Видно, що геть поїхав дах. Ми її просили: скажи, де другий син? Вона не казала спочатку. Потім нам сказала, що вона кинула його далі", – розповів чоловік.

До грудня 2022 року підозрювана працювала вчителькою англійської мови. Директор школи розповів, що вона звільнилась за власним бажанням, пояснивши, що вона "не може працювати і що у неї немає сили з усім цим справлятися".

Її сини, Михайло та Даниїл, цієї осені мали йти до першого класу.