Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на представителя Военно-морских сил ВСУ Дмитрия Плетенчука в эфире КИЕВ24.

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Грозит ли мазут побережью Одесской области

Дмитрий Плетенчук напомнил, что Одесса – это фактически единственный морской курорт, который остался в Украине, особенно для тех, кто не может выехать за пределы страны.

Хочется верить, что он (мазут, – 24 Канал) все же сюда не дойдет. Но если мы берем карту течения и смотрим на нее, то это может подсказать совсем неутешительные выводы,

– сказал представитель ВМС.

По его словам, на это указывает течение, которое движется против часовой стрелки вдоль украинского побережья, а дальше даже может достичь Румынии или Болгарии. Также Плетенчук добавил, что сообщения о мазуте уже поступили с побережья Турции и Грузии.

Представитель ВМС сказал, что россияне продолжат использовать танкеры, ведь таким образом страна-террористка может продавать нефть, наполнять свой бюджет и финансировать войну.

К слову, ранее появилась информация, что в Национальный природный парк "Тузловские лиманы", что в Одесской области, прилетели птицы, частично загрязненные мазутом.