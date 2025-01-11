Российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко рассказал 24 Каналу, что причиной аварии стало несоблюдение никаких технических норм судоходства. Это ярко показывает безответственность оккупантов, которая привела к страшным последствиям.

Смотрите также Грозит ли разлив нефти в Черном море Одессе и Николаеву: в ВМС и Центре экологии ответили

"Сердце кровью обливается, когда видишь дельфинов и других животных, которые умерли от этой гадости (мазута, который вылился в море – 24 канал)", – сказал он.

Вред от российского флота

Игорь Яковенко отметил, что российские суда, которые сейчас оккупанты используют для перевозки нефтепродуктов, изготовлены еще в СССР. Во времена Путина эти танкеры были переделаны, однако они не соответствуют никаким нормам.

Результатом такой халатности является экологическая катастрофа в Черном море. В целом российский нефтяной флот является большой угрозой для человечества,

– подчеркнул он.

Путин делает вид, что ничего не произошло. Это также очень характерно диктатору.

К сожалению, по словам журналиста, особенностью российской реальности является то, что страдают только те, кто ни в чем не виноват.

Заметим, во временно оккупированном Севастополе и прилегающих районах из-за мазутных пятен, возникших после аварии российских танкеров, объявили чрезвычайную ситуацию. Загрязнено более 100 квадратных метров побережья, а мазутный шлейф движется к Ялте, вызывая гибель птиц и дельфинов.