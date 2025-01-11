Російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко розповів 24 Каналу, що причиною аварії стало недотримання жодних технічних норм судноплавства. Це яскраво показує невідповідальність окупантів, яка призвела до страшних наслідків.

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"Серце кров'ю обливається, коли бачиш дельфінів та інших тварин, які померли від цієї гидоти (мазуту, який вилився в море – 24 канал)", – сказав він.

Шкода від російського флоту

Ігор Яковенко зауважив, що російські судна, які зараз окупанти використовують для перевезення нафтопродуктів, виготовлені ще у СРСР. За часів Путіна ці танкери було перероблено, проте вони не відповідають жодним нормам.

Результатом такої недбалості є екологічна катастрофа у Чорному морі. Загалом російський нафтовий флот є великою загрозою для людства,

– підкреслив він.

Путін удає, що нічого не сталось. Це також дуже характерно диктатору.

На жаль, за словами журналіста, особливістю російської реальності є те, що страждають лише ті, хто ні в чому не винен.

Зауважимо, у тимчасово окупованому Севастополі та прилеглих районах через мазутні плями, що виникли після аварії російських танкерів, оголосили надзвичайну ситуацію. Забруднено понад 100 квадратних метрів узбережжя, а мазутний шлейф рухається до Ялти, спричиняючи загибель птахів і дельфінів.