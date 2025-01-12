Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на речника Військово-морських сил ЗСУ Дмитра Плетенчука в етері КИЇВ24.

Читайте також Путін не бачить проблеми: чому Росія ніяк не вирішує екологічну катастрофу в Чорному морі

Чи загрожує мазут узбережжю Одещини

Дмитро Плетенчук нагадав, що Одеса – це фактично єдиний морський курорт, який залишився в Україні, особливо для тих, хто не може виїхати за межі країни.

Хочеться вірити, що він (мазут, – 24 Канал) все ж сюди не дійде. Але якщо ми беремо мапу течії і дивимося на неї, то це може підказати зовсім невтішні висновки,

– сказав речник ВМС.

За його словами, на це вказує течія, яка рухається проти годинникової стрілки вздовж українського узбережжя, а далі навіть може досягти Румунії чи Болгарії. Також Плетенчук додав, що повідомлення щодо мазуту вже надійшли з узбережжя Туреччини і Грузії.

Речник ВМС сказав, що росіяни продовжать використовувати танкери, адже таким чином країна-терористка може продавати нафту, наповнювати свій бюджет та фінансувати війну.

До слова, раніше з'явилася інформація, що до Національного природного парку "Тузлівські лимани", що в Одеській області, прилетіли птахи, частково забруднені мазутом.