Про це повідомив співробітник нацпарку, еколог Іван Русєв, передає 24 Канал.

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У нацпарку на Одещині помітили обмазаних мазутом птахів

Науковець припускає, що мазут, який потрапив на пір’я птахів вилився з двох російських танкерів "Волгонефть", що торік у грудні затонули в Керченській протоці.

А ось і до нас вчора вже прилетіли частково обмазані мазутом птахи. Велика пірникоза, яка була знайдена у Національному природному парку "Тузлівські лимани" частково обмазана мазутом імовірно прилетіла з місця аварії,

– ідеться в повідомленні.

За словами Русєва, окрім пірникози у нацпарку спостерігали і за великим бакланом, якій також був у мазуті, але дістати його з води було неможливо.

Він повідомив, що птаха, якій не вижив, відправлять на дослідження в Одесу – до Українського центру екології моря, щоб провести лабораторні дослідження. Зокрема, на наявність нафтопродуктів та їх імовірний зв'язок з тими, що потрапили у Чорне море під час аварії танкерів 15 грудня 2024 року.

"Рашисти руйнують все навколо і вбивають не тільки українців, а й унікальне життя у Чорному морі... Внаслідок аварії загинули десятки тисяч птахів і це ще не кінець жахливих наслідків для природи", - наголошує вчений.

За його словами, щодня знаходять мертвих китоподібних, зокрема, виявлено приблизно 100 азовок. "А, як відомо, під час таких аварій з нафтопродуктами, море або океан, викидають лише 5 % від всіх загиблих і тому реально загиблих від цієї аварії – тисячі", – додав Русєв.