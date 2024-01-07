Тіло 9-класниці виявив місцевий житель під час прогулянки із собакою. Він знайшов її в Корабельному парку.

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Що відомо про загибель школярки

У загиблої дівчинки були зав'язані очі. На грудній клітці, в районі серця слідчі виявили два колоті ножові поранення. Відомо, що труп сильно обгорів.

Поруч правоохоронці побачили ніж, пляшку від соняшникової олії, сірники, запальничку, а також обгорілі фрагменти ковдри та одягу. У скоєному вбивстві зізналася подруга загиблої.

За кілька годин поліцейські встановили, що дівчинка перед смертю проводила час зі своєю подругою. Та визнала, що вбила її, помстившись таким чином за дрібні крадіжки, які жертва нібито кілька разів робила в неї вдома.

За словами підозрюваної, вона запросила подругу на берег річки та сказала, що приготувала для неї сюрприз. Дівчина зав'язала їй очі та попросила лягти на розстелену ковдру. Після цього двічі вдарила ножем у серце та підпалила.

Що загрожує обвинувачуваній

Наразі школярку, яка ймовірно здійснила вбивство, затримали. Триває досудове розслідування.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею про умисне вбивство, яке карається позбавленням волі на строк від 7 до 15 років.

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