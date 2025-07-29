Про це пише 24 Канал з посиланням на Повітряні сили.

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Що відомо про атаку по Україні вночі 29 липня?

У ніч проти 29 липня ворожі сили атакували 2 балістичними ракетами "Іскандер-М" з Ростовської області та ТОТ Криму. Також противник атакував 37-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків:

Орел,

Курськ,

Гвардійське – ТОТ Криму.

Повітряний напад агресора відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ і безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 32 ворожі БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на Півночі та Сході країни,

– повідомили в ПС.

Там вказали, що зафіксовано влучання 5 БпЛА та 2 ракет у 3 локаціях, падіння збитих (уламки) на 2 локаціях.



Збиті цілі / Інфографіка Повітряних сил