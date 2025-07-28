Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
До теми Ворог атакував Україну понад 300 дронами та ракетами: як відпрацювала ППО
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КАБи на Донеччину та Дніпропетровщину! Група ворожих ударних БпЛА з Бєлгородської області, Росії – на Харківщину! Група ворожих ударних БпЛА з Курської області, Росії – на Сумщину!17:56, 28 липня17:55, 28 липня17:40, 28 липня
КАБи на Донеччину та Дніпропетровщину!
Група ворожих ударних БпЛА з Бєлгородської області, Росії – на Харківщину!
Група ворожих ударних БпЛА з Курської області, Росії – на Сумщину!