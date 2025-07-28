Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

До теми Ворог атакував Україну понад 300 дронами та ракетами: як відпрацювала ППО

Що відомо про повітряну тривогу?

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