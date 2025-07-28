Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
К теме Враг атаковал Украину более 300 дронами и ракетами: как отработала ПВО
Что известно о воздушной тревоге?
Обратите внимание! Оперативно о тревогах и ракетной опасности для разных областей Украины читайте в нашем телеграме.
Где сейчас есть тревога в Украине: смотрите на карте
КАБы на Донетчину и Днепропетровщину! Группа вражеских ударных БПЛА из Белгородской области, России – на Харьковщину! Группа вражеских ударных БПЛА из Курской области, России – на Сумщину!17:56, 28 июля17:55, 28 июля17:40, 28 июля
КАБы на Донетчину и Днепропетровщину!
Группа вражеских ударных БПЛА из Белгородской области, России – на Харьковщину!
Группа вражеских ударных БПЛА из Курской области, России – на Сумщину!