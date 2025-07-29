Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы.

Смотрите также Россия атаковала Украину "Шахедами": для каких регионов была угроза

Что известно об атаке по Украине ночью 29 июля?

В ночь на 29 июля вражеские силы атаковали 2 баллистическими ракетами "Искандер-М" из Ростовской области и ВОТ Крыма. Также противник атаковал 37 ударными БПЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов с направлений:

Орел,

Курск,

Гвардейское – ТОТ Крыма.

Воздушное нападение агрессора отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 09:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 32 вражеских БПЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на Севере и Востоке страны,

– сообщили в ВС.

Там указали, что зафиксировано попадание 5 БПЛА и 2 ракет в 3 локациях, падение сбитых (обломки) на 2 локациях.



Сбитые цели / Инфографика Воздушных сил