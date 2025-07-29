Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы.
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Что известно об атаке по Украине ночью 29 июля?
В ночь на 29 июля вражеские силы атаковали 2 баллистическими ракетами "Искандер-М" из Ростовской области и ВОТ Крыма. Также противник атаковал 37 ударными БПЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов с направлений:
- Орел,
- Курск,
- Гвардейское – ТОТ Крыма.
Воздушное нападение агрессора отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По предварительным данным, по состоянию на 09:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 32 вражеских БПЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на Севере и Востоке страны,
– сообщили в ВС.
Там указали, что зафиксировано попадание 5 БПЛА и 2 ракет в 3 локациях, падение сбитых (обломки) на 2 локациях.
Сбитые цели / Инфографика Воздушных сил