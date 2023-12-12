Особу зловмисника встановили і затримали наступного дня після скоєного. Про це 12 грудня повідомили правоохоронці Одеської області.

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Що відомо про зґвалтування пасажирки в таксі в Одеській області

За даними слідства, жінка викликала таксі через один з мобільних застосунків, після чого їй передзвонив водій і запропонував дещо змінити маршрут. Одеситка погодилась, проте таксист відвіз жінку за місто, зґвалтував під загрозою ножа та вкрав у неї понад вісім тисяч гривень.

Чоловік викинув сім-карти з телефона жінки, аби та не мала можливості нікому зателефонувати.

Зловмисник висадив жінку з авто та покинув місце злочину. Жінка самотужки дісталась додому і розповіла близьким, що з нею сталось, ті повідомили у поліцію.

Як покарають злочинця

Таксиста затримали наступного дня. Злочинцем виявився житель Одеського району, який раніше був судимий за розбійний напад та крадіжку авто. Під час слідчих дій у таксиста вилучили ніж та частину вкрадених грошей.

Затриманому повідомили про підозру, а також йому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. У повідомленні ГУНП в Одеській області зазначається, що максимальне покарання, яке загрожує чоловіку за скоєне – до десяти років позбавлення волі.

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