Як розповів журналіст Віталій Глагола, мовиться про молодика з Виноградова. Він попросив вибачення перед ЗСУ після того, як своїми діями обурив громадськість.

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Грубо ображав військового

Відомо, що 8 грудня мережею поширювався ролик. На ньому можна було побачити молодика, котрий свідомо провокував військового.

Він ображав захисника, нецензурно лаявся у його сторону, а також погрожував фізичною розправою. Цей ролик миттєво викликав неабияке обурення серед громадськості. Так, у багатьох виникло бажання притягнути молодика до відповідальності.

Увага! Відео містить нецензурну лексику. Не рекомендуємо дивитися його неповнолітнім, а також людей із вразливою психікою.

Молодик ображав військового на Закарпатті: дивіться відео 18+

Пізніше з ним поспілкувалися співробітники поліції. Молодик усвідомив, що був неправим і попросив вибачення. Він також заявив, що шкодує про скоєне, адже був у стані алкогольного сп'яніння.

Молодик попросив вибачення за свій вчинок: дивіться відео

У мене виник конфлікт з військовослужбовцем біля АТБ. Я був у стані алкогольного сп’яніння. Я прошу вибачення за це перед усіма ЗСУ, усіма, хто воює. І обіцяю, що більше такого не буде,

– сказав він.

Звернімо увагу на те, що днями мережею поширювали безліч дописів, які супроводжувалися відео. Його зняли дорогою до курорту "Буковель". У мережі розганяли зраду через величезну чергу з автомобілів. Але є одне "але"...

Що не так з відео