Как рассказал журналист Виталий Глагола, говорится о молодом человеке из Виноградова. Он извинился перед ВСУ после того, как своими действиями возмутил общественность.

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Грубо оскорблял военного

Известно, что 8 декабря сетью распространялся ролик. На нем можно было увидеть молодого человека, который сознательно провоцировал военного.

Он оскорблял защитника, нецензурно выражался в его сторону, а также угрожал физической расправой. Этот ролик мгновенно вызвал большое возмущение среди общественности. Так, у многих возникло желание привлечь молодого человека к ответственности.

Внимание! Видео содержит нецензурную лексику. Не рекомендуем смотреть его несовершеннолетним, а также людям с уязвимой психикой.

Молодой человек обижал военного на Закарпатье: смотрите видео 18+

Позже с ним пообщались сотрудники полиции. Молодой человек осознал, что был неправ и попросил прощения. Он также заявил, что сожалеет о содеянном, ведь был в состоянии алкогольного опьянения.

Молодой человек извинился за свой поступок: смотрите видео

У меня возник конфликт с военнослужащим у АТБ. Я был в состоянии алкогольного опьянения. Я прошу прощения за это перед всеми ВСУ, всеми, кто воюет. И обещаю, что больше такого не будет,

– сказал он.

Обратим внимание, что на днях сетью распространяли множество сообщений, сопровождавшихся видео. Его сняли по дороге к курорту "Буковель". В сети разгоняли зраду из-за огромной очереди из автомобилей. Но есть одно "но"...

Что не так с видео