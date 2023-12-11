Как рассказал журналист Виталий Глагола, говорится о молодом человеке из Виноградова. Он извинился перед ВСУ после того, как своими действиями возмутил общественность.
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Грубо оскорблял военного
Известно, что 8 декабря сетью распространялся ролик. На нем можно было увидеть молодого человека, который сознательно провоцировал военного.
Он оскорблял защитника, нецензурно выражался в его сторону, а также угрожал физической расправой. Этот ролик мгновенно вызвал большое возмущение среди общественности. Так, у многих возникло желание привлечь молодого человека к ответственности.
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Позже с ним пообщались сотрудники полиции. Молодой человек осознал, что был неправ и попросил прощения. Он также заявил, что сожалеет о содеянном, ведь был в состоянии алкогольного опьянения.
Молодой человек извинился за свой поступок: смотрите видео
У меня возник конфликт с военнослужащим у АТБ. Я был в состоянии алкогольного опьянения. Я прошу прощения за это перед всеми ВСУ, всеми, кто воюет. И обещаю, что больше такого не будет,
– сказал он.
Обратим внимание, что на днях сетью распространяли множество сообщений, сопровождавшихся видео. Его сняли по дороге к курорту "Буковель". В сети разгоняли зраду из-за огромной очереди из автомобилей. Но есть одно "но"...
Что не так с видео
- Как отмечают в "По ту сторону новостей", ролик действительно сняли по дороге к популярному среди украинцев курорту. В то же время, его могли снять не в этом году, а еще в 2021 году.
- Благодаря читателям стало известно, что впервые видео было выложено в сеть 2 декабря. Оно появилось в тиктоке пользовательницы с никнеймом zozuliaksenya. Причем она уверяет, что сняла ролик еще в 2021 году.
- Фактчекингом никто не занимался. Следовательно, ролик очень быстро растиражировали и начали разгонять зраду. Мол, украинцы, "уставшие от войны", едут в "Буковель".
- В то же время в "По ту сторону новостей" обратили внимание на детали, которые можно увидеть в видео. Например, на бигборде можно увидеть текст "Пополняйте Skipass online" и упоминание приложения "Bukovel 24". В лучшем качестве этот же бигборд можно увидеть в сообщении пользователя sh.agnessa_, которому два года.
- А теперь о самой пробке. Как отмечают в "По ту сторону новостей", она вписывается в события начала января 2021 года. Тогда очередь образовалась по дороге к курорту из-за локдауна. Журналист Ярослав Иваночко тогда публиковал в сети фото, по атмосфере очень похожие.