Пользователи сети предполагают, что это свежее видео. "По ту сторону новостей" опровергает это утверждение. Да, ролик действительно снят по дороге к популярному курорту. Но сделать его могли в 2021 году, а не в этом году, как тиражируют в сети.

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Что не так с "очередями" к "Буковелю"

Благодаря читателям удалось узнать, что впервые ролик выложила 2 декабря в соцсети тикток пользователь с никнеймом zozuliaksenya. По ее словам, видео снято еще в 2021 году.

Видео с дороги в "Буковель", которое облетело сеть: смотрите видео

Тем не менее, само видео массово растиражировали 3 декабря 2023 года. Одним из первых его в своем фейсбуке его выложил журналист Константин Андриюк, известен благодаря проекту "Останови лося". Он осознал, что распространил фейк, и решил снести сообщение, но в телеграме он до сих пор есть.



Константин Андриюк выложил видео в сеть без проверки / Скриншот

Между тем, некоторые СМИ соответствующее видео распространили с достаточно эмоциональными заголовками.

По пути к курорту на западе страны Буковеля заметили огромную очередь из автомобилей. Украинцы в соцсетях предлагают Территориальному центру комплектования и социальной поддержки (ТЦК) наведаться туда,

– написали на сайте "Апостроф".



Как некоторые СМИ описали видео / Скриншот



Издание сделали громкие заголовки из устаревшего видео / Скриншот

Скандальная "Труха" тоже не обошла вниманием это видео. Ролик уже просмотрели почти 800 тысяч раз, а также собрал более 1000 комментариев.

Дьявол кроется в деталях

В первую очередь подходило бы глянуть сам ролик и обратить внимание на бигборды. К примеру, "По ту сторону новостей" зафиксировал на третьей секунде бигборд с текстом "Пополняйте Scipass online" с упоминанием приложения "Bukovel 24". Его в лучшем качестве можно увидеть в сообщении двухлетней давности пользователя sh.agnessa_.

Отмечают, что приложение разработали в 2019 году. Следовательно, уместно было его рекламировать в 2020 году. Впрочем, подобную рекламу за 2023 год найти не удалось.

А еще на 26 секунде можно увидеть на одном участке дороги сразу три одинаковых стенда. На них предложение бронировать домики со скидкой до 30%. Страница этого курорта свидетельствует о том, что эта реклама была актуальной для сезона 2020 – 2021 года. В то же время, страница сайта с этой программой лояльности после мая 2022 года была неактивной.

Очень сомнительно, что неактуальная реклама будет висеть на бигбордах два года. Еще и в таком дорогом месте,

– пишут фактчекеры.

А теперь о пробке. Она, пишут в "По ту сторону новостей", вписывается в события начала января 2021 года. Тогда по дороге к курорту действительно образовалась очередь из-за локдауна. Журналист Ярослав Иваночко публиковал тогда фото, которые по атмосфере очень схожи.

Также в "По ту сторону новостей" пишут, что нынешний сезон стартовал 2 декабря. Следовательно, существует сомнение, что на следующий день сразу же хлынуло такое количество людей. Да и онлайн видеонаблюдение курорта демонстрирует, что наплыва людей нет.