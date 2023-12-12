Личность злоумышленника установили и задержали на следующий день после совершенного. Об этом 12 декабря сообщили правоохранители Одесской области.
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Что известно об изнасиловании пассажирки в такси в Одесской области
По данным следствия, женщина вызвала такси при помощи одного из мобильных приложений, после чего ей перезвонил водитель и предложил несколько изменить маршрут. Одесситка согласилась, однако таксист отвез женщину за город, изнасиловал под угрозой ножа и украл у нее более восьми тысяч гривен.
Муж выбросил сим-карты из телефона женщины, чтобы та не имела возможности никому позвонить.
Злоумышленник высадил женщину из авто и покинул место преступления. Женщина самостоятельно добралась домой и рассказала близким, что с ней произошло, те сообщили в полицию.
Как накажут преступника
Таксиста задержали на следующий день. Преступником оказался житель Одесского района, ранее судимый за разбойное нападение и кражу авто. В ходе следственных действий у таксиста изъяли нож и часть украденных денег.
Задержанному сообщили о подозрении, а также ему избрали меру пресечения в виде содержания под стражей. В сообщении ГУНП в Одесской области отмечается, что максимальное наказание, которое грозит мужчине за совершенное – до десяти лет лишения свободы.
Изнасилование несовершеннолетних: последние новости
- 2 декабря полиция Киевской области сообщила о задержании мужчины. Ему грозит до 15 лет тюрьмы по подозрению в изнасиловании 9-летней дочери.
- В октябре 2021 года Министерство юстиции запустило реестр против педофилов. Основная цель – не допустить того, чтобы людей, совершивших сексуальные преступления против несовершеннолетних, допустили к работе с детьми.
- Однако не обошлось и без юридических сложностей. Например, для того, чтобы внести лицо в базу данных, недостаточно приговора суда по статье о развращении несовершеннолетних. Для этого суд должен принять отдельное решение о включении осужденного в реестр.