Личность злоумышленника установили и задержали на следующий день после совершенного. Об этом 12 декабря сообщили правоохранители Одесской области.

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Что известно об изнасиловании пассажирки в такси в Одесской области

По данным следствия, женщина вызвала такси при помощи одного из мобильных приложений, после чего ей перезвонил водитель и предложил несколько изменить маршрут. Одесситка согласилась, однако таксист отвез женщину за город, изнасиловал под угрозой ножа и украл у нее более восьми тысяч гривен.

Муж выбросил сим-карты из телефона женщины, чтобы та не имела возможности никому позвонить.

Злоумышленник высадил женщину из авто и покинул место преступления. Женщина самостоятельно добралась домой и рассказала близким, что с ней произошло, те сообщили в полицию.

Как накажут преступника

Таксиста задержали на следующий день. Преступником оказался житель Одесского района, ранее судимый за разбойное нападение и кражу авто. В ходе следственных действий у таксиста изъяли нож и часть украденных денег.

Задержанному сообщили о подозрении, а также ему избрали меру пресечения в виде содержания под стражей. В сообщении ГУНП в Одесской области отмечается, что максимальное наказание, которое грозит мужчине за совершенное – до десяти лет лишения свободы.

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