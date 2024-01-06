Сегодня полиции поступило сообщение, что в одном из торговых центров Харькова произошла потасовка и стрельба.

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В ТЦ звучали выстрелы

Полицейские прибыли на место инцидента. Они выяснили, что один из участников потасовки применил газовый пистолет.

К счастью, обошлось без пострадавших.

Пока еще устанавливаются обстоятельства происшествия и решается вопрос о внесении в ЕРДР сведений о событии по статье хулиганство.