22 січня в одному з магазинів Харкова прогримів вибух. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом хуліганства.

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Злочин через ревнощі

Як з'ясувало слідство, чоловік 32 років підірвав у приміщенні магазину страйкбольну гранату. Невідомий виявився співмешканцем продавчині. У такий спосіб чоловік вирішив з'ясувати стосунки із подругою. Між парою виник конфлікт на ґрунті ревнощів.

На щастя, ніхто не постраждав.

Довідка: Страйкбольні гранати – це вид airsoft зброї, призначений для вирішення різних ігрових завдань: зачистки приміщень, придушення вогневих точок, мінування шляхів відходу тощо. Найчастіше виготовлена на основі безпечної піротехніки, та не становить загрози для такого використання.

Наразі відомо, що слідчий відкрив кримінальне провадження, а ревнивця затримали.

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