22 січня в одному з магазинів Харкова прогримів вибух. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом хуліганства.
Дивіться також У Бериславі окупанти вбили чоловіка: росіяни скинули вибухівку з дрона прямо на мотоцикліста
Злочин через ревнощі
Як з'ясувало слідство, чоловік 32 років підірвав у приміщенні магазину страйкбольну гранату. Невідомий виявився співмешканцем продавчині. У такий спосіб чоловік вирішив з'ясувати стосунки із подругою. Між парою виник конфлікт на ґрунті ревнощів.
На щастя, ніхто не постраждав.
Наразі відомо, що слідчий відкрив кримінальне провадження, а ревнивця затримали.
Останні інциденти з вибухівкою: що відомо
- На Київщині 15-річний хлопець підірвав гранату у підʼїзді багатоповерхового будинку. Відомо, що підліток посварився зі своїми знайомими і під час конфлікту дістав вибуховий пристрій з кишені та жбурнув його. Після цього підривник втік. Як наслідок, сам порушник, а також 16-річний учасник суперечки зазнали поранень.
- На Одещині чоловік у військовій формі жбурнув гранату у мікроавтобус, де перебували водій та пасажир. За даними слідства, зловмисник попросив підвезти його. Під час поїздки він почав вимагати у пасажира та водія гроші. Після відмови – підірвав вибуховий пристрій.
- 15 грудня на Закарпатті у приміщенні Керецької сільської ради під час засідання депутат від "Слуги народу" Сергій Батрин підірвав три гранати. Внаслідок вибуху постраждало понад два десятки людей. Дві людини померли від травм у лікарні.