За даними київської поліції, інцидент стався близько 23:00 29 грудня. Було отримано повідомлення про вибух в одному з багатоквартирних будинків.
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Вибух влаштував неповнолітній
Прибувши на місце події, правоохоронці встановили, що 15-річний хлопець під час конфлікту зі знайомими у підʼїзді дістав вибуховий пристрій з кишені та жбурнув його. Після цього підліток зник.
Правоохоронці терміново ввели поліцейську спецоперацію в Обухівському районі.
На пошуки хлопця були оперативно залучені підрозділи поліції Київщини, у тому числі особовий склад Обухівського управління поліції. Підлітка знайшли оперативно.
Внаслідок вибуху 16-річний учасник конфлікту та підривач отримали тілесні ушкодження, підʼїзд будинку зазнав пошкодження,
– йдеться в повідомленні поліції.
Правоохоронці також повідомили, що на місці події працювали спеціалісти вибухотехніки, які вилучили рештки корпусу гранати.
Неповнолітнього зловмисника затримано, наразі вирішують питання щодо обрання міри запобіжного заходу.
Підрив гранати в сільраді на Закарпатті
- 15 грудня на Закарпатті депутат підірвав гранати під час засідання сільської ради. Інцидент стався у Керецьківській сільській раді Мукачівського району. На сесії сільради розглядали питання щодо прийняття бюджету на 2024 рік.
- За попередньою інформацією ЗМІ, суперечка під час засідання, ймовірно, могла виникнути через наміри депутатів виділити сільському голові від ОПЗЖ надбавку у 50% та щомісячну премію у розмірі 100% від окладу. Ті, хто були присутні на засіданні, також розповіли медіа, що депутат, який підірвав гранати, сварився із колегами з цього приводу. Він був проти призначення такої премії та активно намагався відстояти свою точку зору.
- Ймовірно, підривником є депутат Сергій Батрин від партії "Слуга народу". Втім, у повідомленні поліції Закарпатської області ім'я зловмисника вказано не було.
- 17 грудня Сергію Батрину обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою впродовж 2 місяців. За депутата-підривника не буде можливості внести заставу. Поки що Батрин перебуватиме в лікарні Сваляви під охороною. Пізніше його переведуть до Ужгорода або Мукачева до спецпалати. У СІЗО його наразі прийняти не можуть, адже він не може ходити.