За даними київської поліції, інцидент стався близько 23:00 29 грудня. Було отримано повідомлення про вибух в одному з багатоквартирних будинків.

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Вибух влаштував неповнолітній

Прибувши на місце події, правоохоронці встановили, що 15-річний хлопець під час конфлікту зі знайомими у підʼїзді дістав вибуховий пристрій з кишені та жбурнув його. Після цього підліток зник.

Правоохоронці терміново ввели поліцейську спецоперацію в Обухівському районі.

На пошуки хлопця були оперативно залучені підрозділи поліції Київщини, у тому числі особовий склад Обухівського управління поліції. Підлітка знайшли оперативно.

Внаслідок вибуху 16-річний учасник конфлікту та підривач отримали тілесні ушкодження, підʼїзд будинку зазнав пошкодження,

– йдеться в повідомленні поліції.

Правоохоронці також повідомили, що на місці події працювали спеціалісти вибухотехніки, які вилучили рештки корпусу гранати.

Неповнолітнього зловмисника затримано, наразі вирішують питання щодо обрання міри запобіжного заходу.

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