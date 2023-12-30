По данным киевской полиции, инцидент произошел около 23:00 29 декабря. Было получено сообщение о взрыве в одном из многоквартирных домов.
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Взрыв устроил несовершеннолетний
Прибыв на место происшествия, правоохранители установили, что 15-летний парень во время конфликта со знакомыми в подъезде достал взрывное устройство из кармана и швырнул его. После этого подросток скрылся.
Правоохранители срочно ввели полицейскую спецоперацию в Обуховском районе.
На поиски молодого человека были оперативно привлечены подразделения полиции Киевской области, в том числе личный состав Обуховского управления полиции. Подростка нашли оперативно.
В результате взрыва 16-летний участник конфликта и взрыватель получили телесные повреждения, подъезд дома получил повреждение,
– говорится в сообщении полиции.
Правоохранители также сообщили, что на месте происшествия работали специалисты взрывотехники, изъявшие остатки корпуса гранаты.
Несовершеннолетний злоумышленник задержан, сейчас решают вопрос об избрании меры пресечения.
Подрыв гранаты в сельсовете на Закарпатье
- 15 декабря в Закарпатье депутат взорвал гранаты во время заседания сельского совета. Инцидент произошел в Керецковском сельском совете Мукачевского района. На сессии сельсовета рассматривали вопросы принятия бюджета на 2024 год.
- По предварительной информации СМИ, спор во время заседания, вероятно, мог возникнуть из-за намерений депутатов выделить сельскому голове от ОПЗЖ надбавку в 50% и ежемесячную премию в размере 100% от оклада. Присутствовавшие на заседании также рассказали медиа, что подорвавший гранаты депутат ссорился с коллегами по этому поводу. Он был против назначения такой премии и активно пытался отстоять свою точку зрения.
- Вероятно, подрывником является депутат Сергей Батрин от партии "Слуга народа". Впрочем, в сообщении полиции Закарпатской области имя злоумышленника указано не было.
- 17 декабря Сергею Батрину избрали меру пресечения в виде содержания под стражей в течение 2 месяцев. За депутата-подрывника не будет возможности внести залог. Пока что Батрин будет находиться в больнице Свалявы под охраной. Позже его переведут в Ужгород или Мукачево в спецпалату. В СИЗО его принять не могут, ведь он не может ходить.