Причиной отказа стал дресс-код, который военнослужащий "не прошел". Информацию об этой ситуации опубликовал волонтер и товарищ бойца Денис Кошельник.

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Скандал в столичном заведении

По словам Дениса Кошельника, действующий военнослужащий проходил реабилитацию в Киеве после травм, полученных во время защиты Украины от российских захватчиков. Закончив лечение, перед возвращением на фронт он с товарищем решил зайти в ресторан японской кухни, находящейся на Арсенальной.

Мужчины забронировали столик по телефону и их предупредили о дресс-коде. Когда они вошли в заведение, то на входе им сказали, что военнослужащий не может зайти, потому что не соответствует дресс-коду, хотя он был не в военной форме, а в спортивной одежде.

Когда он (военный – 24 Канал) спросил, пустили бы его в военной форме, потому что он может поехать переодеться в нее и приехать – тоже сказали, что нельзя. На аргумент с его стороны, что в стране война и нужно с уважением к военным относиться – услышали, что такие у них правила, и они ничего с этим поделать не могут,

– сообщил волонтер.

По словам Дениса Кошельника, самым частым гостем в этом заведении является скандально известный нардеп Николай Тищенко. На видео можно заметить, как народный избранник сидит в Virgin Izakaya Bar в тактической одежде.

Волонтер назвал подобное отношение к военному "предвзятым". Он также предположил, что такая политика заведения может быть продиктована его бывшим собственником Александром Орловым из России.

Никаких комментариев от администрации ресторана пока нет.

Что известно о бывшем владельце заведения