Причиной отказа стал дресс-код, который военнослужащий "не прошел". Информацию об этой ситуации опубликовал волонтер и товарищ бойца Денис Кошельник.
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Скандал в столичном заведении
По словам Дениса Кошельника, действующий военнослужащий проходил реабилитацию в Киеве после травм, полученных во время защиты Украины от российских захватчиков. Закончив лечение, перед возвращением на фронт он с товарищем решил зайти в ресторан японской кухни, находящейся на Арсенальной.
Мужчины забронировали столик по телефону и их предупредили о дресс-коде. Когда они вошли в заведение, то на входе им сказали, что военнослужащий не может зайти, потому что не соответствует дресс-коду, хотя он был не в военной форме, а в спортивной одежде.
Когда он (военный – 24 Канал) спросил, пустили бы его в военной форме, потому что он может поехать переодеться в нее и приехать – тоже сказали, что нельзя. На аргумент с его стороны, что в стране война и нужно с уважением к военным относиться – услышали, что такие у них правила, и они ничего с этим поделать не могут,
– сообщил волонтер.
По словам Дениса Кошельника, самым частым гостем в этом заведении является скандально известный нардеп Николай Тищенко. На видео можно заметить, как народный избранник сидит в Virgin Izakaya Bar в тактической одежде.
Волонтер назвал подобное отношение к военному "предвзятым". Он также предположил, что такая политика заведения может быть продиктована его бывшим собственником Александром Орловым из России.
Никаких комментариев от администрации ресторана пока нет.
Что известно о бывшем владельце заведения
- В Украине 18 июля 2022 года арестовали имущество российского ресторатора Александра Орлова. Суд наложил арест на заведения общепита и земельные участки миллионера, а также многофункциональный развлекательно-оздоровительный комплекс с общепитом.
- В ходе следствия установили, что бизнесмен пытался избежать возможных санкций и изъятия прав собственности, предусмотренных законодательством Украины. Из-за поддельных соглашений он планировал фиктивно вывести из собственной собственности указанные активы. Примерная общая стоимость арестованного имущества составляет более 400 миллионов гривен.
- Орлов владеет группой Bulldozer Group, к которой принадлежали украинские заведения Queen Kyiv, Virgin Izakaya Bar, Eshak, Not Only Fish, Рыба Пила, Queen Country Club, Fish Fetish. После начала полномасштабного вторжения России в Украину группа сообщила, что идет с украинского рынка. В то же время, команда, развивавшая рестораны группы в Украине, заявила, что "Орлов больше не причастен к украинскому ресторанному бизнесу".