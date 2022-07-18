Сотрудники Бюро экономической безопасности Украины установили недвижимое имущество, которое через оффшорные компании и подконтрольных лиц принадлежит одному из российских бизнесменов.

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В ходе следствия установили, что бизнесмен пытался избежать возможных санкций и изъятия прав собственности, предусмотренных законодательством Украины. По мнимым сделкам он планировал фиктивно вывести из своей собственности указанные активы.

Судья, который вел следствие, принял решение об аресте недвижимости, в частности:

заведение общепита,

земельные участки,

многофункциональный развлекательно-оздоровительный комплекс с общепитом.

Примерная общая стоимость арестованного имущества составляет более 400 миллионов гривен. Досудебное расследование уголовного дела, осуществляемое сотрудниками БЭБ, при процессуальном руководстве прокуроров Офиса генерального прокурора продолжается.

Отметим, что Орлов владеет группой Bulldozer Group, которой в Украине принадлежат заведения:

Queen Kyiv,

Virgin Izakaya Bar,

Eshak,

Not Only Fish,

Рыба Пила,

Queen Country Club,

Fish Fetish.

В марте, после начала полномасштабного вторжения россии в Украину, группа сообщила, что уходит с украинского рынка. В то же время, команда, развивавшая рестораны группы в Украине, заявила, что "Орлов больше не причастен к украинскому ресторанному бизнесу".