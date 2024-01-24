Правоохоронці отримали повідомлення про жорстоке поводження з твариною у Запоріжжі у понеділок, 22 січня. Свідок повідомив, що інший чоловік завдав ножового поранення собаці. Кримінальний інцидент стався того ж дня.

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Що сталося з собакою

На місце злочину приїхали патрульні разом зі слідчо-оперативною групою територіального підрозділу поліції. Правоохоронці відвезли пораненого пса до ветеринарної клініки.

На жаль, лікарі не змогли врятувати його життя. Згодом собака помер.

Що сказали у поліції

За інформацією правоохоронців, собаку вдарив ножем місцевий житель. Наразі проводяться слідчі дії та встановлюються всі обставини, а також вирішується питання щодо призначення низки експертиз.

Дані про цю події внесли Єдиного реєстру досудових розслідувань. Згідно з українським законодавством, жорстоке поводження з тваринами може каратися арештом до 6 місяців або тюремним строком максимум до 3 років.

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