Це сталося у Броварському районі Київської області. Наразі правоохоронці з'ясовують всі обставини та проводять ретельну перевірку.
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У Київській області розслідують жорстку поведінку з тваринами
У Поліції Київщини розповіли, що до правоохоронців звернулися громадяни та повідомили про те, що в одному із притулків в області в неналежних умовах утримують тварин.
Поліцейські під час моніторингу соцмереж виявили публікацію про можливе знущання з тварин в тому ж притулку. На місце події виїхала слідчо-оперативна група для документування події,
– сказали правоохоронці.
У Київській області жорстоко поводилися з тваринами / Фото поліції Київщини
Зрештою слідчі Броварського управління поліції Київщини відкрили кримінальне провадження за фактом жорсткого поводження із тваринами. Коли провину можливих кривдників тварин доведуть у судовому порядку, то цим людям може загрожувати арешт на строк до шести місяців або обмеження волі на строк до трьох років.
У Львівській області оголосили відстріл тварин
- У Сокільницькій громаді Львівської області має відбутися відстріл хижих тварин. Цей захід проведуть у зв'язку із запобіганням сказу.
- Така заява викликала обурення в зоозахисників. Ці люди закликають припинити знущання з тваринок.
- До цього відстрілювати бродячих та мисливських собак вирішили у Радехівській міській раді Львівської області. У раді зазначили, що всі подібні дії відбуватимуться поза межами десятків населених пунктів громади.
- Такі дії обурили користувачів мережі, волонтерів та громадських активістів. Вони у коментарях під постом звинуватили міську раду у "варварстві" і спитали "в якому столітті" вони живуть.
- Крім того, люди також пропонують побудувати притулки для безхатніх тваринок, щоб вони були ситі й не бродили по вулиці. Це має стати альтернативою варварським методам.