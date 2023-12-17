Таке рішення обурило користувачів мережі. Зокрема, люди звинуватили міську владу у неправомірних діях.

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Радехівська міська рада вирішила відстрілювати тварин

На своїй сторінці у фейсбуці Радехівська міська влада виклала пост, у якому зазначила, що нібито на підставі виданого дозволу від Західного міжрегіонального управління лісового та мисливського господарства, а також керуючись законом про мисливське господарство та полювання і наказами Львівської ОВА, вони постановили, що бригадами мисливців від 17 грудня 2023 року на території єгерських обходів буде проводитися відстріл мисливських тварин, а саме вовків, лисиць, єнотоподібних собак.

У раді зазначили, що всі подібні дії відбуватимуться поза межами десятків населених пунктів громади. Такі дії обурили користувачів мережі, волонтерів та громадських активістів. Зокрема, вони у коментарях під постом звинуватили міську раду у "варварстві" і спитали "в якому столітті" вони живуть.



Люди відреагували на рішення Радехівської міської ради / Скриншот 24 Каналу

Люди також пропонують побудувати притулки для безхатніх тваринок, щоб вони були ситі й не бродили по вулиці. Водночас люди масово тегають сторінку Львівської обласної державної адміністрації, щоб вона звернула увагу на такі дії.



Люди обурені рішенням про відстрілювання бродячих тварин / Скриншот 24 Каналу

Варто зазначити, що раніше пост Радехівської міської ради містив більший перелік тваринок, яких мали відстріляти. Зокрема, там були й сірі ворони, бродячі собаки та коти. Однак після обурення громадськості відредагували свій допис у мережі.



Пост Радехівської міської ради містив більший перелік тварин / Фото з телеграм-каналів

Відреагували на цю ситуацію й у групі "Допоможи безпритульним тваринам м. Радехів", Одна з адміністраторок спільноти Юлія Третьяк назвала рішення "ганьбою", а також спитала, як розрізнятимуть домашню тварину на вигулі від бродячої.

Звичайно краще відстрілювати, аніж кошти виділені на вилов чи стерилізацію витратити за призначенням!

– написала вона.

Зрештою, за непідтвердженою інформацією, одна з місцевих жительок написала у мережі, що нібито вже 17 грудня у громаді відстріляли купу псів. За її словами, кричали біля населеного пункту Криве, а вона сама була в шоку. Наразі у мережі також не публікували фото чи будь-які докази того, що собак уже почали відстрілювати у Радехівській громаді.