Такое решение возмутило пользователей сети. В частности, люди обвинили городские власти в неправомерных действиях.

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Радеховский городской совет решил отстреливать животных

На своей странице в фейсбуке Радеховские городские власти выложили пост, в котором отметили, что якобы на основании выданного разрешения от Западного межрегионального управления лесного и охотничьего хозяйства, а также руководствуясь законом об охотничьем хозяйстве и охоте и приказами Львовской ОВА, они постановили, что бригадами охотников с 17 декабря 2023 года на территории егерских обходов будет производиться отстрел охотничьих животных, а именно волков, лис, енотовидных собак.

В совете отметили, что все подобные действия будут проходить вне пределов десятков населенных пунктов общины. Подобные действия возмутили пользователей сети, волонтеров и общественных активистов. В частности, они в комментариях под постом обвинили городской совет в "варварстве" и спросили, "в каком веке" они живут.



Люди отреагировали на решение Радеховского городского совета / Скриншот 24 Канала

Люди также предлагают построить приюты для бездомных животных, чтобы они были сыты и не бродили по улице. В то же время люди массово тегают страницу Львовской областной государственной администрации, чтобы она обратила внимание на такие действия.



Люди возмущены решением об отстреле бродячих животных / Скриншот 24 Канала

Стоит отметить, что ранее пост Радеховского городского совета содержал больший перечень животных, которых должны были отстрелять. В частности, там были и серые вороны, бродячие собаки и кошки. Однако после возмущения общественности отредактировали свое сообщение в сети.



Пост Радеховского городского совета содержал больший перечень животных / Фото из телеграм-каналов

Отреагировали на эту ситуацию и в группе "Помоги беспризорным животным г. Радехов", один из администраторов сообщества Юлия Третьяк назвала решение "позором", а также спросила, как будут различать домашнее животное на выгуле от бродячего.

Конечно, лучше отстреливать, чем средства выделенные на отлов или стерилизацию потратить по назначению!

– написала она.

В конце концов, по неподтвержденной информации, одна из местных жительниц написала в сети, что якобы уже 17 декабря в общине отстреляли кучу псов. По ее словам, кричали возле населенного пункта Кривое, а она сама была в шоке. В сети также не публиковали фото или какие-либо доказательства того, что собак уже начали отстреливать в Радеховской общине.