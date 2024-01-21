Справу кваліфікували як перешкоджання роботі журналіста. Нині вирішується питання щодо повідомлення про підозри зловмисникам.
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Зловмисників затримали
Правоохоронці встановили п'ятьох учасників, які намагалися вдертися у квартиру Ніколова та залишили листівки з погрозами. Ними виявилися мешканці Київської, Житомирської та Черкаської областей.
Поліція виявила підозрюваного, який погрожував журналісту / Фото ГУНП в місті Києві
Зловмисники, які залякували Ніколова / Фото ГУНП в місті Києві
Поліцейські вже провели за місцями мешкання фігурантів обшуки, в ході яких вилучили речові докази – комп'ютерну техніку та мобільні телефони, на які здійснювався запис вчинення правопорушення, із відповідними відеоматеріалами. Наразі тривають слідчі дії, вирішується питання щодо повідомлення їм про підозру, а також вживаються заходи, спрямовані на встановлення обставин та мотивів вчинення правопорушення.
Докази, які виявили у зловмисників: дивіться відео
Розслідування відкрили за фактом перешкоджання роботі журналіста (частина 2 статті 171 Кримінального кодексу). Максимальні санкції передбачають позбавлення волі на строк до 4 років.
Що відомо про погрози Ніколову
- Юрій Ніколов 14 січня повідомив, що в його квартиру намагалися вломитися невідомі. Окрім того, зловмисники намагалися залякати журналіста, однак його на ту мить не було вдома.
- Після інциденту відео зі зловмисниками з'явилося у мережі. Як стверджувалося у дописі, "військові приїхали з нуля на ротацію і вирішили передати повістку одному відомому журналісту, який кілька років харчувався з рук російського бізнесмена вірменського походження, втік із Києва на початку повномасштабного вторгнення, а після повернення вирішив вдати, що нічого цього не було".
- У поліції 15 січня повідомили, що вже перевіряють факт погроз журналісту.
- До слова, Юрій Ніколов – журналіст-розслідувач, який зробив низку скандальних розслідувань, у тому числі щодо корупції у закупівлях для ЗСУ. Особливого розголосу набула інформація про "курячі яйця за 17 гривень".