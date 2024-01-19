Співробітників Bihus.Info "записали" та "зняли" під час святкування корпоративу в етнографічному комплексі "Українське село", розташованого під Києвом. У редакції кажуть, що це була грандіозна спецоперація.
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Як стежили за Bihus.Info
Так, розслідування показало, що за журналістами Bihus.Info під час новорічної вечірки стежили щонайменше 30 людей. Вони були серед мешканців комплексу.
Поспілкувавшись із персоналом "Українського села", розслідувачі довідалися, що за тиждень до того, як мав відбутися корпоратив, у комплекс приїжджав чоловік. Він забронював ті самі номери, що й журналісти, за день до їх заїзду, тобто на 26 грудня.
Крім того, працівники комплексу розповів про 30 "підозрілих" людей, які начебто зібралися на корпоратив. Вони щоразу замовкали, коли до ресторану заходив хтось із персоналу. Це могли бути ті самі люди, які прибули для того, щоб встановити камери спостережння.
Відомо, що їх розмістили в усіх приміщеннях, які забронювала команда Bihus.Info, окрім конференц-залу. "Очі" були навіть у спальнях працівників редакції, більшість з яких – жінки.
Пристрої, схожі на пожежну сигналізацію
Працівники етнокомплексу кажуть, що помітили у кімнатах "прибульців" дивні пристрої, які нагадували пожежну сигналізацію.
Наступного дня більшість встановлювачів камер виїхали. У комплексі залишилася невелика група осіб, яка коригувала зовнішні камери та обходила територію етнокомплексу.
Незаконне стеження за працівниками Bihus.Info: що відомо
- На днях у сфері медіа спалахнув скандал. Невідомі опублікували в інтернеті відео, на якому співробітники Bihus.Info вживають наркотичні речовини, а також поширили аудіозапис, на якому вони домовляються замовити "траву".
- Керівник проєкту Денис Бігус підтвердив, що його підлеглі вживали заборонені речовини. Однак, це були не журналісти, а оператори. Їх усіх звільнили.
- СБУ відкрила кримінальне провадження за фактом незаконного придбання, збуту або використання спеціальних технічних засобів отримання інформації. Відомство вилучило диски із записами камер прихованої зйомки команди Bihus․Info.
- З'ясувалося, що за журналістами проєкту стежили кілька місяців.
- Видання "Народна правда", яке опублікувало відео із журналістами Bihus․іnfo, не існує. Фото редакції на сайті згенерував штучний інтелект.