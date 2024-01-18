Кримінальне провадження відкрили за фактом порушення недоторканості приватного життя. У поліції розповіли деталі. Там наголосили, що до правоохоронців звернулася журналістка.

Зверніть увагу СБУ розслідує обставини незаконного прослуховування Bihus․Info

Вона заявила про втручання у її приватне життя. Журналістка розповіла, що це сталося під час відпочинку в орендованій кімнаті заміського комплексу, розташованому у Київській області. Жінку знімали на приховану камеру.

Правоохоронці наголосили, що на відео, яке розповсюдили у медіа, журналістку зафіксували у її неробочий час. Це відбувалося під час відпочинку у колі колег.

Скандал з Bihus.Info – головне

У мережі опублікували компромат на журналістів Bihus.Info. На оприлюднених кадрах журналісти начебто домовляються про вживання наркотиків. Денис Бігус – керівник проєкту Bihus.Info – заявив, що заборонені речовини вживали оператори. Їх уже звільнили.

Окрім того, Бігус наголосив, що відео записали невідомі особи приховано під час новорічного корпоративу редакції у готельному комплексі за Києвом. Також у Bihus.Info заявили, що всі, хто співпрацює з редакцією, зроблять тести на вживання наркотиків. Результатами поділяться у телеграм-каналі Bihus.Info.

Тим часом в Інституті масової інформації заявили, що на журналістів чинять системний тиск, що нагадує часи Януковича.