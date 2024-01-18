Про це в ефірі телемарафону розповіла редакторка журналістського проєкту Bihus․Info Аліса Юрченко. Вона додала, що всі деталі прихованого стеження за журналістами наразі з'ясовуються.

Дивіться також У мережу виклали компромат з наркотиками на співробітників Bihus Info: Бігус прокоментував відео

Грандіозна спецоперація

Аліса Юрченко розповіла. що наразі редакція спілкується з дуже багатьма особами, намагаючись реконструювати події. Журналісти мають прізвища, які ймовірно задіяні у справі, однак наразі вони не готові називати їх публічно – все перевіряється.

Коли журналісти зберуть максимально доказів, тоді можна буде говорити про структуру злочину. Однак Юрченко зазначає, що це була неймовірна робота.

Це була грандіозна спецоперація. Ви собі станом на зараз просто не уявляєте їх маштаби. Там прям драмкружок, постановка була ще за день до того, як ми заїхали – і після того, як ми виїхали,

– розповіла вона.

Редакторка зазначила, що вони орендували номери, де проживали журналісти, ще до їх заїзду, а також днем після їх виїзду. Зловмисникам необхідно було у всі номери встановити техніку, а потім з усіх номерів її прибрати.

Що відомо про ситуацію