Об этом в эфире телемарафона рассказала редактор журналистского проекта Bihus․Info Алиса Юрченко. Она добавила, что все детали скрытой слежки за журналистами сейчас выясняются.

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Грандиозная спецоперация

Алиса Юрченко рассказала. что редакция общается с очень многими лицами, пытаясь реконструировать события. У журналистов есть фамилии, которые вероятно задействованы в деле, однако пока они не готовы называть их публично – все проверяется.

Когда журналисты соберут максимально доказательств, тогда можно будет говорить о структуре преступления. Однако Юрченко отмечает, что это была невероятная работа.

Это была грандиозная спецоперация. Вы себе по состоянию на сегодняшний день просто не представляете их масштабы. Там прямой драмкружок, постановка была еще за день до того, как мы заехали – и после того, как мы уехали,

– рассказала она.

Редактор отметила, что они арендовали номера, где проживали журналисты, еще до их заезда, а также днем после их выезда. Злоумышленникам необходимо было во все номера установить технику, а затем со всех номеров убрать.

Что известно о ситуации