Алиса Юрченко, заместитель главного редактора Bihus.Info, заявила в эфире "Радио Свобода" об открытии производства из-за слежки. Его открыли по заявлению одной из журналисток Bihus.Info Марии Землянской.

К теме Как нападки на журналистов отдаляют Украину от будущего в ЕС

Что известно о производстве полиции

Национальная полиция уже открыла производство по заявлению журналистки Марии Землянской, проживавшей в одном из домиков (комплекса отдыха), собственно, видео внутри которого вы видели на "сливных бачках". Мария просто жила там, ничего плохого она не делала. Еще многие другие члены нашей команды написали заявления в полицию. Сейчас начато одно из производств Национальной полицией,

– сказала Алиса Юрченко.

Кто установил камеры в номерах журналистов

Медийщики установили, что накануне их заезда в комплекс отдыха их номера сняли неизвестные. Очевидно, эти люди и установили камеры. А СБУ после извлечения видео уже из стационарных камер видеонаблюдения, принадлежащих заведению отдыха, имеет возможность идентифицировать неизвестных.

"Большие группы людей заехали в этот комплекс, именно в те номера, которые бронировали мы на 27 декабря. Заехали за день до того, а затем уехали в тот день, когда заезжали уже мы, оставив за собой один из номеров, в котором мы не жили. Это была большая спецоперация. Камеры устанавливали не сотрудники заведения – для этого специально бронировались номера. У Службы безопасности Украины уже есть все видео с людьми, которые устанавливали незаконные средства фиксации в номерах, где мы находились", – объяснила женщина.

Что правоохранители говорят о возможном употреблении наркотиков журналистами

По словам Юрченко, по этому поводу у правоохранителей нет претензий.

А в уголовном производстве, которое ведет СБУ, журналисты не имеют никакого статуса. Медийщики не писали заявления о преступлении в Службу безопасности.

"Ни в каком статусе они не находятся, они там не определены потерпевшими. Мы будем по этому поводу обращаться, но важно понимать: на момент, когда Служба безопасности забрала видеодоказательства за все дни, когда другие люди, пока не установленные, устанавливали камеры нам в номера, – то на данный момент Служба безопасности Украины действовала по собственной инициативе. Она сама открыла это уголовное производство, мы не обращались в Службу безопасности Украины, потому что статьи, по которым мы обращались, не подследственны СБУ", – заявила журналистка.

Что известно о скандале с прослушиванием журналистов