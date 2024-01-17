Неприглядное соседство

В рейтинге "Репортеры без границ" по уровню свободы прессы за 2023 год Украина заняла 79 место. Это средний показатель, который ставит наше государство между Гвинеей-Бисау и Эквадором.

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Впереди Украины, кроме государств Европы и Северной Америки, – Нигер, Косово и оккупированная часть Кипра, что, учитывая ситуацию внутри этих стран и регионов, не позволяет вечно ссылаться ни на вооруженный конфликт, ни на внутренние вызовы безопасности, ни на постконфликтное восстановление как обстоятельства, требующие железного кулака, вмешательства в деятельность редакций и длительного марафона.

Частично позиция Украины в рейтинге обусловлена нарушениями, совершенными Россией и ее агентами против журналистов и свободы печати на оккупированных территориях. Убийства, пытки, насильственные исчезновения медийщиков и лидеров мнений, запреты, наложенные на деятельность редакций, произвольное лишение права собственности и вытеснение за пределы оккупированной территории повлияли на невозможность улучшения ситуации до деоккупации территорий Украины, поместив саму Россию на 164 из 180 мест по уровню свободы прессы в мире.

Однако Украина также отметилась продолжением "традиции" владения телеканалами политическими деятелями и олигархами, ограничением доступа к единому информационному марафону оппозиционных медиа, зарегулированностью освещения событий на фронте, ненадлежащим распределением финансирования между медиа из государственного бюджета, неоправданным вмешательством в журналистскую деятельность.

Ключевое требование

Гармонизация медийного законодательства по европейским стандартам является одним из 7 ключевых условий для вступления Украины в ЕС. Несмотря на полномасштабное вторжение, 29 декабря 2022 года президент подписал Закон "О медиа", чем приблизил желанное украинцами членство.

300-страничный документ увеличивает прозрачность по отношению к владельцам и предусматривает "разгосударствление" медиа, позволяет закрыть издание исключительно согласно решению суда и улучшает общие регуляторные механизмы.

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Однако Закон не решает проблемы с независимостью решений Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания и не предусматривает ответственности его членов за невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств. Улучшить положение могут только изменения в Конституцию, которые невозможно принять в течение действия военного положения.

С точки зрения последних событий, важными являются положения Закона о правах журналистов, а также которой, наконец, окажется практика их применения в контексте произвольных посягательств.

В своем Отчете по Украине за 2023 год Европейская комиссия подчеркнула достижение нашего государства в сфере приближения к стандартам ЕС в медийной сфере. Однако также порекомендовала предусмотреть новые пути обеспечения послевоенной структуры плюралистических и независимых медиа.

Угрозы, прослушивание, профилактические разговоры

Роль независимых медиа, по определению Европейского суда по правам человека, состоит в том, чтобы быть watchdogs – "смотрящими псами" в обществе. Нападения на журналистов и других работников медиа – нарушение прав человека с отягчающим обстоятельством, поскольку таким образом негативные последствия несет не только отдельное лицо, но и демократия в целом.

Следовательно, любое вмешательство в свободу печати и журналистской деятельности должно быть законным, отвечать одной из целей, предусмотренных частью 2 статьи 10 Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод, и быть пропорциональным такой цели.

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С высокой вероятностью, не пропорциональны и не соответствующие цели, в частности, интересам национальной или общественной безопасности, несанкционированный доступ к данным на мобильном телефоне и других гаджетах журналиста, давление и угрозы ему, провокации вокруг изданий или их служащих, незаконное наблюдение. В Украины уже есть решения не в свою пользу, связанные с подобными действиями, вынесенные ЕСПЧ ("Гонгадзе против Украины", "Седлецкая против Украины" и т.д.). Если не будет должной реакции на недавние нарушения прав представителей независимых медиа, то неизбежно получит еще.

Возвращение в сторону контроля за медиа и недостаточное желание реформировать ключевые для существования Украины сферы, в частности, борьбу с коррупцией, вызывают беспокойство украинского общества. В то время как кто-то борется за ценности демократии, верховенства права и прав человека на поле боя, другие – разрушают их в своих кабинетах, вероятно, тратя на "спецоперации" против журналистов средства, которые нужны Вооруженным Силам.

Однако правдой остается то, что остановить деятельность независимых медиа невозможно, вмешавшись в права одного или нескольких лиц. Так что ресурсы тратятся абсолютно не на то, что приближает Украину как к победе, так и к ЕС.