Это не о гарантиях безопасности, как нам бы хотелось. Даже на переходный период к членству в НАТО.

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Хороший пример для других стран

Но это наиболее комплексная договоренность безопасности, которая когда-то у нас была с западной страной. Она выглядит и читается как политическое заявление о намерениях, но оформлено в форме сделки.

Для того чтобы ее выполнять, потребуются политические решения будущих британских правительств. То есть определено, что британцы будут делать, но как именно и когда – это вопрос для одобрения решений в зависимости от ситуации и политической воли, ведь это соглашение не подлежит ратификации.

Политическая воля здесь ключевая. Можно иметь расплывчатый текст Будапештского меморандума и политическую волю его исполнить, чего, к сожалению, не произошло. А можно не иметь воли выполнить обязательства по защите и гарантиям и это, как все помнят, как раз и произошло в Мюнхене по Чехословакии. Этот текст хорошо укладывается в логику израильской модели, когда из Украины хотят сделать своеобразный "дикобраз".

То, что израильская модель для Украины не сработает, совершенно очевидно. Для этого даже не нужно смотреть в сторону Сектора Газа и происходящего там. Если мы становимся частью Запада, то к нам должна применяться западная модель безопасности, никакой отдельной модели быть не может.

Это будет новый вариант "финляндизации" или лучше сказать "недофинляндизации", ведь без надежной модели безопасности не сработает и евроинтеграция, ее тоже нужно защищать. Эта договоренность не поразит и не запугает Владимира Путина и российский режим, которые не хотят признать ни сам факт существования Украины, ни, тем более, нашей принадлежности к европейскому и западному пространству, политически и ментально.

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Однако это соглашение закладывает основу для системного сотрудничества с Великобританией в сфере безопасности и оказывает поддержку Украине делом не только политики, но и юридических обязательств. Это хороший пример для других стран, которые могут ограничиться форматом политических заявлений и меморандумов.

Должны признать, что Великобритания проявила лидерство, которого мы ожидаем от других наших партнеров, и за это ей большое спасибо.