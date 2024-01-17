Знания, которые все хотят получить

Здесь нужно понимать не только то, что наши зенитчики впервые в военной истории сбили самолет радиолокационного дозора или AWACS по натовской классификации, которые обычно летают за пару сотен километров от линии боестолкновения. Важно то, что сбить самолет класса AWACS в современной войне – это знание на уровне Святого Грааля или Копья Лонгина.

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За этим знанием точно будут охотиться США и Китай, как будущие участники Великой войны в Тихом океане. У обеих сторон есть самолеты радиолокационного дозора, и обе стороны будут ликвидировать в первую очередь именно такие специализированные самолеты, как "глаза" для тактической авиации.

Поэтому в этой истории совершенно правильно со стороны официальных структур отрицать все возможные или конспирологические варианты, как наши зенитчики могли сбить А-50 вместе с Ил-22 – Patriot или F-16, или что-то другое. Просто потому, что знание об этом – как Святой Грааль.

Если детализировать об "впервые в истории" – да, здесь был эпизод, когда в 1982 году сирийцы якобы подбили израильский самолет радиолокационного дозора E-2 Hawkeye с использованием С-200. Но:

во-первых, якобы подбили;

а во-вторых, официально у нас С-200 нет на вооружении еще с начала 2010-х годов.

Ценность А-50 для россиян

Если говорить о ценности сбитого А-50, то здесь точно нет смысла апеллировать к "нарисованной" стоимости в 500 миллионов долларов. Возможно, и по такой стоимости россияне продали Индии минимум три таких самолета, но спутниковые снимки показывают, что и в Северной Корее появилось нечто похожее на А-50, а там как стоимость мерить можно разве что в баллистических ракетах "Кимскандер".

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Здесь ценность следует мерить в количестве имеющихся бортов – всего лишь 9 самолетов обоих вариантов А-50 и А-50У; базовый А-50 отмечается тем, что оттуда данные на самолеты или штабы оператор может передавать только голосом, то есть буквально кричать в бортовой матюгальник.

И другой аспект ценности А-50 для россиян заключается в том, что именно эти специализированные самолеты выступают "глазами" для Су-34 и Су-35, которые используют для атаки на воздушные и наземные цели. То есть, при попытках атаковать наши самолеты и вертолеты, при использовании КАБов и Х-59 в прифронтовой зоне.

Да, есть определенный парадокс в том, что при всем своем антизападничестве россияне до сих пор калькируют натовскую доктрину использования авиации, где без самолетов класса AWACS буквально никуда. Но такова уж структура реальности.

Безусловно, россияне могут найти альтернативу тем же А-50, чтобы продолжать сбрасывать КАБы на линии фронта. Знатоки военной истории точно вспомнят о БОМАНе – боевой машине авиационного наведения, которую советские войска использовали в Афганистане. Можно предположить, что и россияне о БОМАНе не забыли, где-то она должна быть у них на консервации. Однако нюанс в том, что и в условиях Афганистана использовать БОМАН было близко к "какое бессмысленное самоубийство", не говоря уже об более интенсивных войнах.

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История со сбиванием Ил-22 профессиональным историкам может заодно подсказать, насколько "долго" может жить в условиях столь масштабной войны тот или иной исторический факт – очень короткое время на уровне статистической погрешности. Раз на то пошло, это был уже третий подбитый (или сбитый) Ил-22 (на базе Ил-18) за все время вторжения России.

Первый эпизод был в апреле 2022 года, тогда тоже отработало наше ПВО. К тому времени это было третье по остроте достижение, после удара по российским кораблям в Бердянске и потопу "Москвы".

Второй эпизод – когда вагнеровцы во главе с Евгением Пригожиным во время своего бунта летом прошлого года сбили такой "летающий командный пункт".

Но вот как-то получилось, что когда наши земляки пошли гуглить об Ил-22, то натыкались скорее на незавершенный проект советского реактивного бомбардировщика на трофейных немецких технологиях конца 1940-х.