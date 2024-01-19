Сотрудников Bihus.Info "записали" и "сняли" во время празднования корпоратива в этнографическом комплексе "Украинская деревня", расположенном под Киевом. В редакции говорят, что это была грандиозная спецоперация.

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Как следили за Bihus.Info

Так, расследование показало, что за журналистами Bihus.Info во время новогодней вечеринки следили не менее 30 человек. Они были среди жителей комплекса.

Пообщавшись с персоналом "Украинского села", расследователи узнали, что за неделю до того, как должен был состояться корпоратив, в комплекс приезжал мужчина. Он забронировал те же номера, что и журналисты, за день до их заезда, то есть на 26 декабря.

Кроме того, работники комплекса рассказал о 30 "подозрительных" людях, якобы собравшихся на корпоратив. Они каждый раз замолкали, когда в ресторан заходил кто-нибудь из персонала. Это могли быть те люди, которые прибыли для того, чтобы установить камеры наблюдения.

Известно, что их разместили во всех помещениях, забронированных командой Bihus.Info, кроме конференц-зала. "Глаза" были даже в спальнях работников редакции, большинство из которых – женщины.

Устройства, похожие на пожарную сигнализацию

Работники этнокомплекса говорят, что заметили в комнатах "пришельцев" странные устройства, напоминающие пожарную сигнализацию.

На следующий день большинство установщиков камер уехали. В комплексе осталась небольшая группа лиц, которая корректировала внешние камеры и обходила территорию этнокомплекса.

Незаконная слежка за работниками Bihus.Info: что известно