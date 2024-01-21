Это произошло в Броварском районе Киевской области. Правоохранители выясняют все обстоятельства и проводят тщательную проверку.
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В Киевской области расследуют жесткое поведение с животными
В Полиции Киевской области рассказали, что к стражам порядка обратились граждане и сообщили, что в одном из приютов в области в ненадлежащих условиях содержат животных.
Полицейские во время мониторинга соцсетей обнаружили публикацию о возможном издевательстве над животными в том же приюте. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа для документирования события,
– сказали правоохранители.
В Киевской области жестоко обращались с животными / Фото полиции Киевской области
Наконец, следователи Броварского управления полиции Киевской области открыли уголовное производство по факту жесткого обращения с животными. Если вину возможных обидчиков животных докажут в судебном порядке, то этим людям может грозить арест сроком до шести месяцев или ограничение свободы сроком до трех лет.
Во Львовской области объявили отстрел животных
- В Сокольнической общине Львовской области должно состояться отстрел хищных животных. Это мероприятие проведут в связи с предотвращением бешенства.
- Такое заявление вызвало возмущение у зоозащитников. Эти люди призывают прекратить издевательство над животными.
- До этого отстреливать бродячих и охотничьих собак решили в Радеховском городском совете Львовской области. В совете отметили, что все подобные действия будут проходить вне десятков населенных пунктов общины.
- Подобные действия возмутили пользователей сети, волонтеров и общественных активистов. Они в комментариях под постом обвинили городской совет в "варварстве" и спросили, "в каком веке" они живут.
- Кроме того, люди также предлагают построить приюты для бездомных животных, чтобы они были сыты и не бродили по улице. Это должно стать альтернативой варварским методам.