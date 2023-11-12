Наразі песик перебуває у лікарні – у нього серйозні травми. Лікарі надають йому всю необхідну допомогу.

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Подробиці події

Заступник начальника Департаменту патрульної поліції України Олексій Білошицький розповів, що нещодавно в одному з парків Києва дві дівчини стали очевидицями, як чоловік знущається з цуценяти.

В парку "Бабин Яр" чоловік силою волок на повідцю по асфальту щеня йоркширського тер'єра. Він бив тварину, періодично підкидуючи її й душив ремінцем. Заявниці зафільмували цей випадок і одразу зателефонували на лінію 112.

Патрульні прибули на місце та виявили того самого чоловіка з собакою. Вони також встановили особу кривдника – це місцевий житель 1972 року народження. Причину своєї агресивної поведінки відносно тварини громадянин пояснити не зміг.

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Правоохоронці загорнули песика в ковдру та доставили до ветеринарної клініки. При огляді у ветеринари виявили у собаки перелом ребер, перелом задньої лівої кінцівки та численні садна. Тваринка залишилась під наглядом у ветеринарній клініці для подальшого лікування.

Яке покарання загрожує чоловіку

За даним фактом поліцейські розпочали досудове розслідування за жорстоке поводження з тваринами (ч. 1 ст. 299 Кримінального кодексу України).

Наразі правоохоронці розв'язують питання про повідомлення зловмиснику про підозру. Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк від 1 до 3 років або позбавлення волі на строк від 2 до 3 років з конфіскацією тварини.

