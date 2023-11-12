Сейчас собачка находится в больнице – у него серьезные травмы. Врачи оказывают ему всю необходимую помощь.

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Подробности происшествия

Заместитель начальника Департамента патрульной полиции Украины Алексей Белошицкий рассказал, что недавно в одном из парков Киева две девушки стали очевидцами, как мужчина издевается над щенком.

В парке "Бабий Яр" мужчина силой волок на поводке по асфальту щенок йоркширского терьера. Он избивал животное, периодически подбрасывая его и душил ремешком. Заявительницы сняли этот случай и сразу позвонили на линию 112.

Патрульные прибыли на место и обнаружили того же мужчину с собакой. Они также установили личность обидчика – местный житель 1972 года рождения. Причину своего агрессивного поведения в отношении животного гражданин объяснить не смог.

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Правоохранители завернули собачку в одеяло и доставили в ветеринарную клинику. При осмотре у ветеринары обнаружили у собаки перелом ребер, перелом задней левой конечности и многочисленные ссадины. Животное осталось под наблюдением в ветеринарной клинике для дальнейшего лечения.

Какое наказание грозит мужчине

По данному факту полицейские начали досудебное расследование за жестокое обращение с животными (ч. 1 ст. 299 Уголовного кодекса Украины).

Правоохранители решают вопрос о сообщении злоумышленнику о подозрении. Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы сроком от 1 до 3 лет или лишения свободы сроком от 2 до 3 лет с конфискацией животного.

