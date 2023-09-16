Во время мониторинга местных групп в інтернете сотрудники полиции обнаружили видео, на котором дети издеваются над котенком. События происходили в Хустском районе в населенном пункте Ильница.
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Детей и их родителей разыскали
Правоохранители установили личности детей, снятых на видео. Ими оказались два местных 13-летних парня.
Причастных к инциденту и их родителям удалось разыскать и доставили в отделение полиции. В настоящее время с ними работают следователи и сотрудники ювенальной полиции.
По факту жестокого обращения с животными в полиции открыли уголовное производство. Продолжается досудебное расследование.
Во Львове застрелили собаку
- На улице Курмановича во Львове неизвестные застрелили собаку, у которой была кличка Уайт. В полиции констатировали, что возбуждено уголовное производство по этому факту. Сообщество собачников Львова возмущена из-за этого позорного инцидента, произошедшего в Железнодорожном районе 8 августа. В то же время 24 Канал обратился в пресс-службу полиции Львовщины за комментарием по поводу этого события.
- Уайт мог погибнуть из-за огнестрельного ранения. Однако точно это может установить только вскрытие и соответствующая экспертиза. Кроме того, активисты отмечают, что в результате действий злоумышленника или группы лиц была ранена еще одна собака из этой стаи.
- По состоянию на 17:00, 9 августа не было предположений, кто мог открыть огонь по животным. Неравнодушные львовяне призывают не оставаться в стороне и сообщать в сеть и правоохранительные органы информацию об этом событии.