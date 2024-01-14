Інцидент стався ще у травні 2023 року. У січні 2024 року суд ухвалив рішення щодо двох садистів з Кременчука.

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Що саме зробили мучителі

Артем Поляков та Ярослав Кузьменко знайшли у покинутій будівлі кажана. Вони світили тварині ліхтариком в очі та грали кажаном у футбол. Також мучителі відірвали своїй жертві крило та били її об стіну. Під час запису тортур ці юнаки сміялися та нецензурно лаялися. Один із садистів сказав кажану: "Твоя черга помирати".

Наприкінці травня 2023 року місцевий телеграм-канал опублікував відео з тортурами кажана та залишив посилання на сторінки двох садистів у соцмережах. Як з'ясувалося, вони мають середню спеціальну освіту та раніше до кримінальної відповідальності не притягалися.

Що вирішив суд

Згодом цими юнаками зацікавилися правоохоронці. Щодо мучителів відкрили кримінальне провадження за фактом жорстокого поводження з твариною, що призвело до її загибелі. Експертиза показала, що кажан міг померти від отриманих травм. Артем Поляков та Ярослав Кузьменко визнали свою провину, підтвердили слідству всі обставини справи та пішли на угоду з прокурором.

Суд дав обом садистам по 5 років ув’язнення, однак звільнив їх від відбування покарання, призначивши їм іспитовий строк на 2 роки. Згідно із рішенням суду, Кузьменко та Поляков також мають відшкодувати судові та експертні витрати. Кожен з них повинен сплатити по 14338 гривень.

Зверніть увагу! Цей вирок поки що не набув чинності. Тому ці юнаки можуть оскаржити рішення в Полтавському апеляційному суді протягом 30 днів з моменту його проголошення.

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