Тело пенсионерки обнаружил сосед, после чего сообщил в полицию. После ограничения территории правоохранители обнаружили и тело ее сына.
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Детали инцидента
Отмечается, что 24 января в полицию поступило сообщение об обнаружении тела соседки без признаков жизни. Очевидец отметил, что на ней были видимые телесные повреждениями. На место происшествия сразу же выехала следственно-оперативная группа и медики.
На месте правоохранители установили смерть 86-летней пенсионерки. Во время осмотра дома и территории полиции нашли тело сына погибшей.
Предварительно установлено, что 59-летний мужчина во время конфликта нанес телесные повреждения своей матери, от которых та умерла, а после этого – сам покончил жизнь самоубийством путем повешения,
– сообщили в полиции.
Тела обоих умерших направили на судебно-медицинскую экспертизу.
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