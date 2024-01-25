Тело пенсионерки обнаружил сосед, после чего сообщил в полицию. После ограничения территории правоохранители обнаружили и тело ее сына.

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Детали инцидента

Отмечается, что 24 января в полицию поступило сообщение об обнаружении тела соседки без признаков жизни. Очевидец отметил, что на ней были видимые телесные повреждениями. На место происшествия сразу же выехала следственно-оперативная группа и медики.

На месте правоохранители установили смерть 86-летней пенсионерки. Во время осмотра дома и территории полиции нашли тело сына погибшей.

Предварительно установлено, что 59-летний мужчина во время конфликта нанес телесные повреждения своей матери, от которых та умерла, а после этого – сам покончил жизнь самоубийством путем повешения,

– сообщили в полиции.

Тела обоих умерших направили на судебно-медицинскую экспертизу.

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