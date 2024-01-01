У Кременчуці матір виявила тіло свого неповнолітнього сина. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження.

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На горищі без ознак життя

Вранці 1 січня місцева жителька повідомила у поліцію про смерть свого 17-річного сина. За словами жінки, вона знайшла його без ознак життя на горищі будинку. Медики, які теж прибули на місце події, констатували смерть хлопця.

Наразі невідомо, що саме спричинило загибель юнака. Його тіло направили на судово-медичну експертизу для встановлення причини смерті.

Досудове розслідування здійснюють за статею про умисне вбивство. Вона передбачає покарання від 7 до 15 років позбавлення волі.

Мертва у річці

Інший жахливий випадок трапився на Закарпатті. Там протягом 5 діб шукали 22 – річну Яну, однак знайти її живою не вдалося.

25 грудня дівчина вийшла з дому в селі Нове Давидково. Вона пішки прямувала до Мукачева. Родичі захвилювалися, коли Яна припинила виходити на зв'язок, і звернулися до поліції.

Кілька днів відбувалися пошуки дівчини. На жаль, 30 грудня стало відомо про її смерть. Дівчину знайшли мертвою у річці Латориця в селі Нове Давидково. Тіло Яни виявили місцеві жителі. Наразі обставини і причини її смерті залишаються невідомими.