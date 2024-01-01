В Кременчуге мать обнаружила тело своего несовершеннолетнего сына. Правоохранители открыли уголовное производство.

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На чердаке без признаков жизни

Утром 1 января местная жительница сообщила в полицию о смерти своего 17-летнего сына. По словам женщины, она нашла его без признаков жизни на чердаке дома. Медики, тоже прибывшие на место происшествия, констатировали смерть парня.

Пока неизвестно, что именно повлекло за собой гибель юноши. Его тело было направлено на судебно-медицинскую экспертизу для установления причины смерти.

Досудебное расследование осуществляют по статье об умышленном убийстве. Она предусматривает наказание от 7 до 15 лет лишения свободы.

Мертвая в реке

Другой ужасный случай произошел в Закарпатье. Там в течение 5 суток искали 22-летнюю Яну, однако найти ее в живых не удалось.

25 декабря девушка вышла из дома в селе Новое Давыдково. Она пешком направлялась в Мукачево. Родственники взволновались, когда Яна перестала выходить на связь, и обратились в полицию.

Несколько дней проходили поиски девушки. К сожалению, 30 декабря стало известно о ее смерти. Девушку нашли мертвой в реке Латорица в селе Новое Давыдково. Тело Яны обнаружили местные жители. Пока обстоятельства и причины ее смерти остаются неизвестными.