В полиции Тернопольской области сообщили, что потерпевшего во дворе дома обнаружила утром дворник.

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Несовершеннолетние избили мужчину и оставили его во дворе дома

Полиция Тернопольской области сообщает, что на месте происшествия работала следственно-оперативная группа.

В ходе проверки выяснилось, что потерпевший – житель Тернополя 1997 года рождения. У мужчины с детства инвалидность.

По данным полиции, мужчину в гости вместе с товарищем пригласили несовершеннолетние друзья – семнадцатилетний парень и девушка, жители Чертковского района.

Как отмечают в полиции, молодые люди распивали спиртные напитки, а затем возник конфликт. Несовершеннолетние начали наносить удары 26-летнему знакомому. Они били его по голове и телу руками и ногами, ремнем и шваброй. Когда мужчина потерял сознание, они унесли его тело во двор дома и оставили там.

Пострадавший пролежал на морозе всю ночь и только утром его увидела уборщица.

Справка! После осмотра медики констатировали, что у мужчины множественные ушибы головы и тела, обморожение обеих стоп, поскольку он был без обуви.

Следователи вместе с оперативниками уголовного розыска Тернопольского райуправления полиции установили подростков, избивших мужчину.

Что угрожает подросткам

Несовершеннолетним объявили подозрение и избрали меру пресечения – содержание под стражей без права внесения залога.

В полиции отмечают, что за данные правонарушения подросткам грозит наказание в виде лишения свободы сроком от пяти до восьми лет. В настоящее время продолжаются следственные действия.

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