В полиции Тернопольской области сообщили, что потерпевшего во дворе дома обнаружила утром дворник.
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Несовершеннолетние избили мужчину и оставили его во дворе дома
Полиция Тернопольской области сообщает, что на месте происшествия работала следственно-оперативная группа.
В ходе проверки выяснилось, что потерпевший – житель Тернополя 1997 года рождения. У мужчины с детства инвалидность.
По данным полиции, мужчину в гости вместе с товарищем пригласили несовершеннолетние друзья – семнадцатилетний парень и девушка, жители Чертковского района.
Как отмечают в полиции, молодые люди распивали спиртные напитки, а затем возник конфликт. Несовершеннолетние начали наносить удары 26-летнему знакомому. Они били его по голове и телу руками и ногами, ремнем и шваброй. Когда мужчина потерял сознание, они унесли его тело во двор дома и оставили там.
Пострадавший пролежал на морозе всю ночь и только утром его увидела уборщица.
Следователи вместе с оперативниками уголовного розыска Тернопольского райуправления полиции установили подростков, избивших мужчину.
Что угрожает подросткам
Несовершеннолетним объявили подозрение и избрали меру пресечения – содержание под стражей без права внесения залога.
В полиции отмечают, что за данные правонарушения подросткам грозит наказание в виде лишения свободы сроком от пяти до восьми лет. В настоящее время продолжаются следственные действия.
Другие случаи избиения в Украине
- В сети в этом году 19 сентября появилось видео, на котором двое военнослужащих Самборского ТЦК угрожали оружием мужчине. Также работники военкомата избили гражданского.
- Следователи ДБР установили, что мужчину содержали в ТЦК несколько дней – с 12 сентября 2023 года. Пострадавшего морили голодом, периодически избивали, чтобы тот согласился добровольно пройти ВВК.
- В Черноморске ночью 22 октября напали на военнослужащего Юрия Куприча. На камерах наблюдения зафиксировано, что нападавших, избивавших мужчину, было 5.
- 10 декабря стало известно, что подозреваемых в смертельном избиении военного в Черноморске отпустили на поруки. Такое решение было вынесено коллегией Одесского апелляционного суда.