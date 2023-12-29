У поліції Тернопільської області повідомили, що потерпілого у дворі будинку виявила вранці двірник.

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Неповнолітні побили чоловіка і залишили його у дворі будинку

Поліція Тернопільскої області повідомляє, що на місці події працювала слідчо-оперативна група.

У ході перевірки з'ясувалося, що потерпілий – житель Тернополя 1997 року народження. У чоловіка з дитинства інвалідність.

За даними поліції, чоловіка в гості разом з товаришем запросили неповнолітні друзі – сімнадцятирічні хлопець та дівчина, жителі Чортківського району.

Як зазначають у поліції, молоді люди розпивали спиртні напої, а потім між ними виник конфлікт. Неповнолітні почали завдавати удари 26-річному знайомому. Вони били його по голові та тілу руками та ногами, ременем й шваброю. Коли чоловік втратив свідомість, вони винесли його тіло у двір будинку і залишили там.

Потерпілий пролежав на морозі всю ніч і лише вранці його побачила прибиральниця.

Довідка! Після огляду медики констатували, що у чоловіка множинні забої голови та тіла, обмороження обох стоп, оскільки він був без взуття.

Слідчі разом з оперативниками карного розшуку Тернопільського райуправління поліції встановили підлітків, які побили чоловіка.

Що загрожує підліткам

Неповнолітнім оголосили підозру та обрали запобіжний захід – тримання під вартою без права внесення застави.

У поліції зазначають, що за дані правопорушення підліткам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п'яти до восьми років. Наразі тривають слідчі дії.

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