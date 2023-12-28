Повідомлення про те, що у Білій Церкві працівники ТЦК вбили людину – фейк. Про це повідомили у районному управлінні поліції.
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Що писали в інтернеті
28 грудня у пабліках поширювали інформацію про те, що нібито співробітники військкомату побили військовозобов'язаного, після чого той помер у лікарні.
У соцмережі стверджували, що хлопець відмовився брати повістку. Під час суперечки військові начебто вдарили його. Інцидент, як пишуть у телеграм-каналах, трапився вчора, а вже сьогодні чоловік помер у лікарні Сімашко.
Що сказали у поліції
У Білоцерківському районному управлінні поліції перевірили повідомлення, опубліковані у мережі, і заявили, що вони не відповідають дійсності. Ця інформація – фейк.
Повідомляємо, що до поліції подібних повідомлень не надходило. Представники ТЦК також стверджують, що вказаних ситуацій під час спілкування з мешканцями міста не виникало. Поліцейські Київщини звертаються до громадян перевіряти та поширювати інформацію лише з офіційних джерел,
– йдеться у роз'ясненні правоохоронців.
Інциденти, пов'язані з ТЦК: останні новини
- 28 грудня у Чернівцях з вікна другого поверху будівлі міського центру комплектування вистрибнув чоловік. У військкоматі пояснили, що розслідують обставини інциденту. Відомо, що чоловік вижив. За даними місцевих ЗМІ, йому 43 роки. Чоловік – у стані свідомості перебуває у відділенні нейрохірургії.
- У мережі поширили відео, на якому начебто військові з ТЦК б'ють військовозобов'язаного прикладом. На кадрах видно, як чоловіки у військовій формі біжать за цивільним, який від них втікає. Потім втікач робить рух у бік одного із переслідувачів. Той, своєю чергою, б'є його по руці прикладом автомата. Офіційного підтвердження цієї інформації немає.